Руководитель Администрации Главы ДНР переходит в Минпромторг России

Руководитель Администрации Главы ДНР Алексей Никоноров переходил на работу в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
- Это назначение подтверждает: региональные органы власти усиливаются за счет специалистов из других регионов, а федеральные структуры — за счет квалифицированных кадров из ДНР, - рассказывает Пушилин. - За время работы в регионе под руководством Алексея Юрьевича была организована и систематизирована деятельность органов местного самоуправления, реализован ряд проектов, имеющих важное значение для развития Республики.
Пушилин поблагодарил Никонорова за добросовестный труд и вклад в развитие региона.
Ранее сообщалось, что Пушилин освободил Никитина с поста советника Главы ДНР. Юрий Никитин занимал должность советника почти 1,5 года. Он был назначен на этот пост 22 ноября 2024 года.
