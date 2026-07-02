Замгубернатора Челябинской области проверил восстановление Ясиноватского округа. Фото: ТГ/Руппель

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев с рабочим визитом побывал в Ясиноватском муниципальном округе, где проверил восстановление объектов. Об этом сообщил глава округа Николай Руппель.

- Активно приступили строители к ремонту в домах № 13 и № 14 на 3-м микрорайоне. Фронт работ здесь большой: девятиэтажки не раз попадали под обстрелы ВФУ, от которых пострадали кровля, стены, квартиры, до сих пор многие окна вместо стекол забиты фанерой. Вернуть домам жилой вид, а их жителям - комфортные условия для жизни нам сейчас помогает Челябинская область, - рассказал Руппель.

Он добавил, что также в округе строители восстанавливают дом №17 на 103-м квартале.

Ранее сообщалось, что вскоре в Ясиноватой появится первый в округе молодежный центр. Строители уже приступили к работам во Дворце культуры машиностроителей.

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