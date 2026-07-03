Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 27 июня по 3 июля 2026 года бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли огневое поражение 18 бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

За неделю на данном направлении ВС РФ уничтожили свыше 2160 военнослужащих, 20 бронемашин, 41 автомобиль, 15 артсистем и 12 станций РЭБ ВСУ

Ранее сообщалось, что с 27 июня по 3 июля 2026 года бойцы «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили Малиновку и Пискуновку в Донецкой Народной Республике. За неделю ВС РФ нанесли поражение 13 бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации за неделю уничтожили 50 единиц военной техники ВСУ в Красном Лимане. В городе в течение недели бойцы группировки войск «Запад» завершали уничтожение разрозненных подразделений противника.

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