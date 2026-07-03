Глава ДНР поздравил бригаду «Пятнашка» с 12-й годовщиной со дня основания. Фото: МАКС/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Интернациональную бригаду «Пятнашка» с 12-й годовщиной со дня основания. Еще в 2014 году в составе легендарного подразделения было всего 15 добровольцев.

- Сегодня мы видим, как маленькое подразделение разрослась до одного из самых грозных и боеспособных штурмовых кулаков Вооруженных сил Российской Федерации, - рассказал Пушилин.

Он поблагодарил каждого бойца за верность Отечеству, стальную стойкость, мужество и героизм.

Напомним, в своем поздравлении с Днем ветеранов боевых действий руководитель региона отметил, что они продолжают служить Отечеству и после боевого пути - работают в госуправлении, реализуют значимые инициативы, воспитывают молодежь.

Кроме того, сообщалось, что «Молодая Гвардия» ДНР провела масштабное мероприятие в Донецком музыкально-драматическом театре имени Бровуна, посвященное 50-летию первого Главы Республики Александра Захарченко.

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