Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветеранов боевых действий с праздником. Он отметил, что они продолжают служить Отечеству и после боевого пути - работают в госуправлении, реализуют значимые инициативы, воспитывают молодежь.

Для их самореализации в Республике проводят конкурс «Донбасс. СВОи Герои». Он помогает ветеранам раскрывать потенциал, применять знания и лидерские качества на благо жителей.

- Товарищи ветераны, поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, сил, благополучия и долгих лет жизни, - сказал Глава ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике разрабатывают программу развития адаптивного спорта, реабилитации и подготовки кадров для работы с участниками СВО и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, ветераны-адресы филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР приняли участие в первенстве по нардам среди мужчин и женщин.

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