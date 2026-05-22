В ДНР наградили сотрудников военной автомобильной инспекции. Фото: Администрация Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике наградили сотрудников военной автомобильной инспекции. Все инспекторы – это бывшие пехотинцы, каждый из которых прошел проверку боем.

Награды инспекторам вручил руководитель Администрации Главы и Правительства ДНР Александр Гончаров.

- Ребята несут службу днем и ночью. Кроме основного вида их деятельности, обеспечения безопасности на дорогах, практически по всем направлениям они одни из первых приходят на помощь людям, которые попали в беду. Неважно, гражданские это либо военные. Не щадя себя, оказывают первую медицинскую помощь, перекрывают дороги там, где существует опасность атаки украинских БПЛА, - рассказал Гончаров.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин наградил заместителя Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Илью Емельянова золотой Звездой Героя России.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники ГУФСИН России по ДНР получили медали и благодарности Главы Республики

Двое сотрудников уголовно-исполнительной системы ДНР награждены государственными наградами (подробнее)