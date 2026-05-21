Путин наградил вице-премьера ДНР Илью Емельянова золотой Звездой Героя России. Фото: ТГ/Пушилин

Президент России Владимир Путин наградил заместителя Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Илью Емельянова золотой Звездой Героя России. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Об этом сообщает Администрация Президента России.

- Сегодня здесь присутствуют деятели отечественной науки, культуры, образования, здравоохранения, представители общественных организаций. Но с особым уважением мы все относимся к участникам специальной военной операции – к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества, - обратился к присутствующим Владимир Путин.

Напомним, что Илья Емельянов с 2014 года защищал Русскую землю. Под его командованием 114-я бригада выполняла боевые задачи. С прошлого лета глава региона был его наставником по вопросам мирной повестки, наблюдал полное погружение в специфику работы, высокую самоотдачу и системный подход к поддержке жителей освобожденных территорий.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За храбрость» II степени главы города Горловка в ДНР Ивана Приходько. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовых актов 4 мая.

Путин наградил орденом Мужества полковника полиции из ДНР

Полковник Никоноров руководил временным отделом полиции в Селидово в период активных боевых действий