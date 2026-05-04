Иван Приходько награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей. Фото: gorlovka.gosuslugi.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За храбрость» II степени главы города Горловка в ДНР Ивана Приходько. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовых актов 4 мая.

В указе отмечается, что Приходько награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей. Напомним, что Иван Приходько занимает пост главы администрации Горловки с 14 июля 2016 года.

- За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, медалью «За храбрость» II степени наградить Приходько Ивана Сергеевича - главу администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики, - говорится в тексте указа.

Иван Приходько - активный участник событий Русской весны в Донбассе в 2014 году. Вместе с другими активистами он способствовал становлению народной власти в регионе. По словам самого Приходько, он был одним из тысяч жителей, которые вышли на площадь в Донецке, осознав, что пути назад нет, и стремились защитить свои права. 11 мая вся его семья проголосовала на референдуме, несмотря на внешние давление и угрозы.

В то время, когда украинская власть фактически потеряла контроль над городом, Иван Приходько занимался поддержанием порядка и взаимодействием с местными жителями. Впоследствии, когда начались обстрелы и город оказался в эпицентре боевых действий, его семья, как и многие другие, пережила страшные дни.

- Первые жертвы в Донецке были 26 мая на улице Артемовской за ж/д вокзалом. Как сейчас помню, погиб парень-парковщик. Больше Донецк мирных дней не знал, - рассказал он в интервью «Оплот ТВ». - Когда начался обстрел аэропорта, моя жена наблюдала, как летят вертолеты над детьми моими, а мои дети бегут из школы. Это было 26 числа. Это было очень страшно. Она понимала, что помочь им никак не может, потому что на 16 этаже. Им оставалось добежать уже буквально… Они в последний момент заскочили в подъезд.

Несмотря на пережитые трудности, Иван Приходько твердо уверен, что жители Донбасса уже победили, добившись своей главной цели.

- Мы добились, чего мы хотели. Мы живем в России, - подчеркнул он.

Отметим также, что помимо главы Горловки Президент России Владимир Путин наградил медалью «За храбрость» II степени заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства ДНР Александра Гончарова, экс-главу администрации Никитовского района Горловки Ирину Джеломанову и работников «Донецкэнерго» Вячеслава Гуляева и Дмитрия Куропятникова.

