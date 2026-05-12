Сотрудники ГУФСИН России по ДНР получили медали и благодарности Главы Республики. Фото: ГУФСИН России по ДНР

В Главном управлении ФСИН России по Донецкой Народной Республике прошло торжественное награждение личного состава. Сотрудникам вручили государственные награды ДНР и благодарности Главы Республики.

Двое сотрудников получили медали «За храбрость IV степени». Еще несколько человек отметили благодарностями за высокие показатели в службе и образцовое исполнение долга.

Начальник ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Силаев поздравил награжденных, поблагодарил личный состав за службу и выразил уверенность, что сотрудники единым коллективом продолжат вносить вклад в развитие уголовно-исполнительной системы и всей Республики.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике прошли торжественные мероприятия, посвященные 12-й годовщине образования региона. Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды жителям Республики.

