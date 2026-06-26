МГЕР ДНР почтила память первого Главы ДНР Захарченко концертом и выставкой. Фото: Минмол ДНР

«Молодая Гвардия» ДНР провела масштабное мероприятие в Донецком музыкально-драматическом театре имени Бровуна, посвященное 50-летию первого Главы Республики Александра Захарченко. Программа объединила концерт и интерактивную выставку. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

У входа гостей встречали архивные фото из жизни Захарченко. Центром экспозиции стала стена, где каждый мог зажечь пластиковую свечу, сложив слово «БАТЯ». Также воссоздали место инаугурации Захарченко, которая прошла в ноябре 2014 года.

После выставки зрителей пригласили в зал на концерт «Сердцем он с нами: памяти первого Главы ДНР» с участием артистов театра.

Ранее сообщалось, что в Донецкой школе №101 прошел вечер памяти, посвященный 50-летию со дня рождения Первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

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