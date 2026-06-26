В Донецкой школе №101 прошел вечер памяти Александра Захарченко. Фото: ОД ДР

В Донецкой школе №101 прошел вечер памяти, посвященный 50-летию со дня рождения Первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

- На нас лежит большая ответственность – продолжить дело Александра Владимировича. Благодаря его мужеству и героизму мы сегодня являемся полноценным субъектом России, - сказал заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии Александр Гончарук.

Также на памятном мероприятии представили стихи «Осколки у кафе «Сепар» и «Реквием». Их написал член Союза писателей Сергей Сивирин. Он был лично знаком с Александром Захарченко.

Ранее сенатор России от ДНР Александр Волошин сказал, что Захарченко был больше, чем формальный лидер: он воплощал внутреннюю силу народа, оказавшегося перед тяжелым историческим выбором.

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