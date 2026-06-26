Называли «Батей»: Почему имя Александра Захарченко живет в памяти жителей Донбасса

Для Донбасса Александр Захарченко стал не просто руководителем, а опорой, символом несгибаемой воли и внутренней силы народа. Фото: ТГ/Волошин

26 июня исполнилось бы 50 лет первому Главе ДНР Александру Захарченко. Жители Республики помнят его как человека, который стал не просто руководителем, а настоящей опорой и символом несгибаемой воли народа Донбасса.

По словам сенатора России от ДНР Александра Волошина, Захарченко был больше, чем формальный лидер: он воплощал внутреннюю силу народа, оказавшегося перед тяжелым историческим выбором.

- Он родился в Донецке, в простой шахтерской семье. Его путь - от электромеханика на шахте до главы Республики - стал отражением глубокой связи с родной землей. Весной 2014 года вместе с единомышленниками он встал на защиту Донбасса, возглавив народное ополчение, и повел за собой тысячи людей, - вспоминает сенатор.

Лидерство Захарченко не было кабинетным: оно рождалось на передовой, в окопах, рядом с бойцами, под огнем. Он неизменно оказывался там, где было тяжелее всего и не раз получал ранения. Но они не сломили, а лишь укрепили его решимость.

- Захарченко называли «Батей» - за способность защищать, вести и брать на себя ответственность за людей, - подчеркнул Александр Волошин.

При всей тяжести обстоятельств, в которых приходилось действовать, Захарченко оставался человеком будущего. Он искренне мечтал о мирном Донбассе - о городах, что наполнены жизнью, детским смехом, о восстановлении родного края. Его взгляд был устремлен вперед, даже когда приходилось принимать самые трудные решения.

В августе 2018 года подлый теракт оборвал жизнь первого Главы ДНР, но не смог уничтожить дело, которому он посвятил себя.

В августе 2018 года подлый теракт оборвал жизнь первого Главы ДНР. Фото: max.ru/PushilinDenis

- Сегодня, в день рождения Александра Захарченко, мы склоняем головы перед его подвигом. Его наследие - это живая борьба за правду и справедливость, которая продолжается в людях, их выборе и стойкости. И дело, ради которого от жил и отдал жизнь, будет доведено до конца, - заявил сенатор.

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