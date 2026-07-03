«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 23 дрона ВСУ над ДНР. Фото (архив): Штаб обороны ДНР

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 23 беспилотных летательных аппарата вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что над Донецкой Народной Республикой за сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 16 БПЛА ВСУ.

Кроме того, за прошлую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно предотвратила 112 попыток террористических атак со стороны противника. Под Донецком был сбит тяжелый ударный беспилотник самолетного типа FP-1. В районе Горловки был перехвачен ударный БПЛА - RAM-2X, также оснащенный осколочно-фугасным зарядом.

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