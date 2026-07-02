«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 16 БПЛА ВСУ над ДНР. Фото: Штаб обороны ДНР

Над Донецкой Народной Республикой за сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 16 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 37 БПЛА вооруженных формирований Украины.

Кроме того, за неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно предотвратила 112 попыток террористических атак со стороны противника. Под Донецком был сбит тяжелый ударный беспилотник самолетного типа FP-1, несший осколочно-фугасную боевую часть с 20 килограммами взрывчатого вещества.

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