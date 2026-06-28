«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 112 атак ВСУ в ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

За прошедшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно предотвратила 112 попыток террористических атак со стороны противника. Как сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, украинские формирования продолжают использовать тактику комбинированных воздушных ударов, нацеленных на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Республики.

В ночь на 22 июня в Донецке защитники неба перехватили и подавили пять тяжелых квадрокоптеров типа «Баба-яга». Противник намеревался тайно разместить эти дроны на крыше жилого дома, чтобы дистанционно активировать их в светлое время суток для нанесения ударов по мирному населению.

«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 112 атак ВСУ в ДНР

Кроме того, под Донецком был сбит тяжелый ударный беспилотник самолетного типа FP-1, несший осколочно-фугасную боевую часть с 20 килограммами взрывчатого вещества. В то же время в районе Горловки был перехвачен ударный БПЛА - RAM-2X, также оснащенный осколочно-фугасным зарядом.

Вражеские летательные аппараты были своевременно нейтрализованы расчетами системы «Купол Донбасса», находящейся под управлением военнослужащих регионального Управления ФСБ России, и мобильными огневыми группами. Взрывотехники оперативно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили их боевые заряды, не допустив жертв среди населения и разрушений городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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