Глава ДНР провел заседание наблюдательного совета реготделения общества «Знание». Фото: МАКС/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин провел заседание наблюдательного совета Донецкого регионального отделения Российского общества «Знание». Он подчеркнул, что в регионе просветительская деятельность вышла на качественно новый уровень.

- В ходе заседания дал ряд поручений, среди которых: обеспечить участие работающей молодежи в лекциях общества «Знание», провести цикл форумов для педагогического сообщества региона, обеспечить регистрацию специалистов общества на конкурс «Знание.Премия», - рассказал Пушилин.

Он добавил, что также жители Республики благодаря обществу «Знание» получают ответы на вопросы в разных сферах жизни.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике прошло первое заседание морского совета. Его провел Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков по поручению Главы региона Дениса Пушилина.

Кроме того, Пушилин оценил потенциал молодежи ДНР.

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