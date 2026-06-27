Глава ДНР Денис Пушилин провел встречу с выпускниками региона, приуроченную ко Дню молодежи. Фото: max.ru/PushilinDenis

Ко Дню молодежи в ДНР состоялась встреча Главы Республики Дениса Пушилина с выпускниками. В этом году школьные стены покидают почти 10 тысяч одиннадцатиклассников - и каждый из них, по словам руководителя региона, обладает решительным характером и большой силой воли.

Пушилин отметил, что это поколение выросло в непростых условиях, но испытания только закалили ребят, сделав их самостоятельными и ответственными не по годам.

Глава ДНР Денис Пушилин встретился с выпускниками max.ru/PushilinDenis

Глава ДНР Денис Пушилин провел встречу с выпускниками региона, приуроченную ко Дню молодежи. Фото: max.ru/PushilinDenis

- Вы росли в очень непростых условиях, но при этом эти условия очень нетепличные воспитали в вас дополнительные качества, которых нет у других сверстников. Дальше вас ждут высшие учебные заведения, нужно быть полностью собранными, конечно, проявлять свои таланты, не стесняться, ставить высокие цели. Вы уже талантливые ребята, вы каждый по разным направлениям себя проявили, но теперь начинается новый этап, - подчеркнул он.

На встрече выпускники делились своими историями: кто-то стал победителем всероссийских олимпиад, у кого-то уже есть собственные научно-исследовательские работы, а кто-то смог побывать на космодроме «Байконур» и своими глазами увидеть запуск ракеты. Ребята активно участвовали в различных проектах и старались по максимуму использовать те возможности, которые страна дает молодежи.

Глава ДНР Денис Пушилин провел встречу с выпускниками региона, приуроченную ко Дню молодежи. Фото: max.ru/PushilinDenis

- Горжусь нашими ребятами. С таким поколением у Республики есть все шансы на новые победы и достижения. С праздником, молодежь Республики! Никогда не останавливайтесь на достигнутом, дерзайте и внедряйте в жизнь все свои планы и идеи! - обратился к выпускникам Денис Пушилин.

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