В ДНР прошло первое заседание морского совета. Фото: ТГ/Чертков

В Донецкой Народной Республике прошло первое заседание морского совета. Его провел Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков по поручению Главы региона Дениса Пушилина.

- По сути - мы начинаем системную работу по развитию морской отрасли в регионе. И наша первоочередная задача - скоординировать усилия республиканских и федеральных органов власти, прибрежных муниципалитетов, портовиков, судовладельцев и бизнеса. Чтобы все решения принимались с учетом реальных потребностей и перспектив, - рассказал Чертков.

На заседании обсуждались вопросы развития Мариупольского порта, пассажирских перевозок. Особое внимание участники обсуждения уделили вопросам транспортной безопасности.

Ранее в Министерстве транспорта ДНР напомнили об особой дате в истории Мариуполя - 9 июня 1808 года. В этот день император Александр I подписал указ о создании портового управления и карантинной заставы.

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