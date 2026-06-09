От указа императора до морских ворот страны: Как карантинная застава превратилась в крупный торговый порт Мариуполя

Мариупольский порт стал морскими воротами юга России Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве транспорта ДНР напомнили об особой дате в истории Мариуполя - 9 июня 1808 года. В этот день император Александр I подписал указ о создании портового управления и карантинной заставы. Именно с этого документа началась история Мариупольского морского порта, которому суждено было стать одним из важнейших транспортных узлов юга России.

Изначально его появление было обусловлено потребностями растущей экономики региона. Во второй половине XIX века юг России переживал промышленный подъем. Активно развивалась торговля, и одним из главных экспортных товаров стала пшеница. Ее массово отправляли за границу через морские пути, и Мариупольский порт все чаще становился точкой отгрузки.

Мариупольский порт стал морскими воротами юга России. Фото: ТГ/Пушилин

Существенный толчок развитию порта дало строительство железной дороги «Еленовка - Мариуполь» в 1882 году. Она связала город с угольными шахтами Донбасса и открыла новые возможности для экспорта. Теперь через Мариуполь можно было вывозить за границу не только зерно, но и донецкий уголь, что значительно увеличило грузооборот и повысило стратегическую значимость порта.

Рост объемов перевозок потребовал расширения портовой инфраструктуры. В 1886-1889 годах был построен новый торговый порт. По объему грузооборота он стал вторым на юге России, уступая лишь Одессе.

Торжественное открытие обновленного порта в Мариуполе состоялось 2 сентября 1889 года. Символическим стартом его работы стала подача на набережную 18 вагонов с углем. Этот момент наглядно показал, что порт готов к большим задачам.

Мариупольский порт стал морскими воротами юга России

Со временем Мариупольский морской порт превратился в стратегический объект транспортной инфраструктуры. Он не только перерабатывал различные грузы, но и связывал Россию с другими странами, играя важную роль в международной торговле. Развитие порта напрямую способствовало экономическому росту Мариуполя и укрепляло позиции всей страны.

- Создание Мариупольского порта стало значимым событием, которое определило экономическое развитие региона на многие годы вперед, - подчеркнули в Минтрансе ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плавучий кран, землесос и грунтоотвоз: Спецсуда «Росморречфлота» выполняют дноуглубительные работы в акватории Мариуполя

В акватории Мариуполя ведутся дноуглубительные работы (подробнее)