Модернизация и новые маршруты: Мариупольский порт станет ключевым логистическим узлом ДНР

Порт в Мариуполе готовится к модернизации и расширению географии грузоперевозок

Глава Минтранса ДНР Александр Бондаренко провел рабочую встречу с заместителем руководителя Росморречфлота Владимиром Аборневым, на которой обсуждались перспективы развития Мариупольского порта и морской отрасли Республики. В совещании также приняли участие представители федерального Минтранса и руководство порта.

В ходе обсуждения были определены ключевые приоритеты как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Основной упор планируется сделать на модернизацию портовой инфраструктуры, обновление производственных мощностей и наращивание объемов грузоперевозок с расширением их географии.

Участники встречи уделили особое внимание транспортной логистике: развитию подъездных железнодорожных и автомобильных путей, строительству современных складов и организации работы таможенного контроля. Кроме того, обсуждались вопросы подготовки инфраструктуры для планируемого запуска пассажирского сообщения между ДНР и Ростовской областью.

В ДНР обсудили будущее Мариупольского порта. Фото: ТГ/Бондаренко

Среди практических шагов по реализации намеченных планов - разработка поэтапной дорожной карты, проведение дноуглубительных работ, обновление перегрузочной техники и внедрение цифровых систем управления. Отдельным пунктом повестки стала кадровая политика, направленная на подготовку и повышение квалификации специалистов порта.

- Уверен, что поэтапное и согласованное движение вперёд даст нам ощутимый экономический эффект в перспективе. Благодарен коллегам за конструктив и готовность к дальнейшей совместной работе, - сказал Александр Бондаренко.

