На окраине Красного Лимана бойцы ВС РФ уничтожили укрытия и личный состав ВСУ

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Вооруженные силы Российской Федерации группировки войск «Запад» уничтожили укрытия и личный состав ВСУ на окраине Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
- Военнослужащие подразделений беспилотных систем активно применяют различные ударные БПЛА, в том числе и на оптоволокне. При обнаружении противника по нему мгновенно наносится удар дронами, которые постоянно дежурят в воздушном пространстве, - рассказали в военном ведомстве России.
Там добавили, что бойцы ВС РФ обнаружили украинских боевиков в лесном массиве северо-западнее Красного Лимана.
Ранее сообщалось, что разведка ВС РФ обнаружила в районе Кондратовки и Алексеево-Дружковки наземные робототехнические комплексы, которые подвозили боеприпасы. После подтверждения целей по ним отработали FPV-дроны.
Кроме того, сообщалось, что ВС РФ за сутки освободили от ВСУ 47 зданий в Красном Лимане.
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