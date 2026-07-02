На окраине Красного Лимана бойцы ВС РФ уничтожили укрытия и личный состав ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации группировки войск «Запад» уничтожили укрытия и личный состав ВСУ на окраине Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Военнослужащие подразделений беспилотных систем активно применяют различные ударные БПЛА, в том числе и на оптоволокне. При обнаружении противника по нему мгновенно наносится удар дронами, которые постоянно дежурят в воздушном пространстве, - рассказали в военном ведомстве России.

Там добавили, что бойцы ВС РФ обнаружили украинских боевиков в лесном массиве северо-западнее Красного Лимана.

Ранее сообщалось, что разведка ВС РФ обнаружила в районе Кондратовки и Алексеево-Дружковки наземные робототехнические комплексы, которые подвозили боеприпасы. После подтверждения целей по ним отработали FPV-дроны.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ за сутки освободили от ВСУ 47 зданий в Красном Лимане.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ за сутки уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ в Красном Лимане

Российские войска продолжают освобождение Константиновки в ДНР (подробнее)