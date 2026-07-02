ВС РФ продвигаются в Красном Лимане и Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ в Красном Лимане. Также в этом населенном пункте бойцы группировки войск «Запад» заняли 47 зданий и овладели тремя опорными пунктами ВСУ.

- При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики в результате авиационного удара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника, - рассказали в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

- В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта, - рассказали в Минобороны России.

На северных окраинах города военнослужащие ВС РФ отразили две атаки ВСУ. Уничтожено до 15 боевиков ВСУ и два танка Т-72.

При этом бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Доброполье, Шевченко, Анновка, Торецкое, Кучеров Яр, Райское и Грузское Донецкой Народной Республики.

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