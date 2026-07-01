В ДНР группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли огневое поражение по вооруженным формированиям Украины в районах Доброполья, Шевченко, Анновки, Торецкого, Кучеров Яра, Райского и Грузского в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, противник на данном направлении за сутки потерял до 300 военнослужащих, две бронемашины «Казак», четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной разведки и пять станций РЭБ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные формирования Украины пытались восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков в Донецкой Народной Республике. В результате авиационного удара российские войска уничтожили до 20 боевиков ВСУ и инженерную технику.

Кроме того, на северных окраинах населенного пункта Константиновка российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, предпринятые при поддержке танков. В результате уничтожено до 15 военнослужащих и два танка Т-72.

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