В Донецке стартовала выставка «Этновзгляд». Фото: ЕР ДНР

В Донецке открылась выставка «Этновзгляд». Экспозиция расположилась в филиале Дома народов России, где представлены работы художников Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в ДНР.

- Красота и культура – это те составляющие, которые спасут мир. Именно через творчество регионы объединяют усилия и строят мирное будущее, - сказал советник губернатора Ленинградской области по межнациональному сотрудничеству Юрий Паламарчук.

Также в пресс-службе рассказали, что Донецкая Народная Республика и Ленинградская область обменялись картинами.

Ранее сообщалось, что в Мариупольском краеведческом музее открылась выставка «Археология Липецкого края», где представлены артефакты из фондов Липецкого музея.

Кроме того, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Владимира Шенделя.

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