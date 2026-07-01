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НовостиОбщество1 июля 2026 8:25

В Донецке стартовала выставка «Этновзгляд»

В филиале Дома народов России в ДНР представлены работы художников Ленинградской области
Данил АРМЕЕВ
В Донецке стартовала выставка «Этновзгляд». Фото: ЕР ДНР

В Донецке стартовала выставка «Этновзгляд». Фото: ЕР ДНР

В Донецке открылась выставка «Этновзгляд». Экспозиция расположилась в филиале Дома народов России, где представлены работы художников Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в ДНР.

- Красота и культура – это те составляющие, которые спасут мир. Именно через творчество регионы объединяют усилия и строят мирное будущее, - сказал советник губернатора Ленинградской области по межнациональному сотрудничеству Юрий Паламарчук.

Также в пресс-службе рассказали, что Донецкая Народная Республика и Ленинградская область обменялись картинами.

Ранее сообщалось, что в Мариупольском краеведческом музее открылась выставка «Археология Липецкого края», где представлены артефакты из фондов Липецкого музея.

Кроме того, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Владимира Шенделя.

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