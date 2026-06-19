В Донецком краеведческом музее открылась выставка «Все лето PRO. Лето». Фото: Минкультуры ДНР

В Донецком республиканском краеведческом музее открылась выставка «Все лето PRO. Лето». Это художественный проект «Времена года», посвященный тематике летнего времени, его эмоциональному восприятию и культурным особенностям. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

- Выставка «Все лето PRO. Лето» разместилась в двух залах музея состоит из 28 работ фондовой коллекции ДРХМ. Все произведения, объединенные любовью к лету, уводят нас в уникальный мир, где каждый найдет что-то своё: кто-то увидит в картинах отражение собственных летних воспоминаний, кто-то откроет для себя новые грани этого волшебного времени года, а кто-то просто насладится красотой и гармонией летнего мира, - рассказали в Минкультуры ДНР.

Работа выставки завершится аж в конце лета.

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