Орудия труда, предметы охоты и древняя керамика: В музее Мариуполя открылась выставка артефактов из Липецкого края

Экспозиция охватывает период от эпохи мезолита до энеолита. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариупольском краеведческом музее открылась выставка «Археология Липецкого края», где представлены артефакты из фондов Липецкого музея. Об этом сообщили в администрации города.

Экспозиция позволяет посетителям проследить развитие материальной культуры на протяжении нескольких эпох - от мезолита до энеолита. В числе представленных экспонатов - орудия труда и охоты, а также образцы древней керамики, которые дают представление о быте и навыках людей далекого прошлого.

Открытие выставки имеет особое значение для Мариуполя. Напомним, что в марте 2022 года пожар уничтожил почти 90% фондов местного краеведческого музея. Сегодня коллекция постепенно восстанавливается, и подобные межмузейные проекты играют в этом процессе важную роль.

Ранее Липецкий музей уже оказал поддержку мариупольским коллегам, передав в дар картины художников, созданные во время пленэра в Мариуполе.

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