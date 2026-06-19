В ДНР открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Владимира Шенделя. Фото: ТГ/Желтяков

В Донецкой Народной Республике состоялось открытие выставки, посвященной 90-летию со дня рождения художника и подлинного летописца Донецкого края Владимира Шенделя. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

- За более чем 50 лет творческого пути он создал свыше 2000 произведений: печатную графику, оригинальные рисунки, живописные полотна. Многие его серии стали хрестоматийными для нашего региона: «Великая Отечественная война», «Победители», «Шаги Донбасса», «Стахановцы», «Партизанская Республика», «Да, скифы мы», «Игорев поход», «Мастер и Маргарита», «Новая Республика» и многие другие, - рассказала Желтяков.

Интересный факт, при жизни Шенделя называли мастером и «солнцезвонким скифом».

Ранее сообщалось, что в Донецком республиканском краеведческом музее открылась выставка «Все лето PRO. Лето». Это художественный проект «Времена года», посвященный тематике летнего времени.

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