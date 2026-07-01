Четыре выпускника из ДНР получили сто баллов на ЕГЭ. Фото: МАКС/Толстыкина

Четыре выпускника из Донецкой Народной Республики получили сто баллов на ЕГЭ. Николай Демченко из Мариуполя получил высший балл по истории, Павел Янн – по химии, Артем Скородед – по профильной математике, а Богдан Белоусов – по физике.

- Каждый из ребят не только блестяще справился с экзаменами, но и имеет серьезные достижения в олимпиадах, конкурсах, научной, спортивной и общественной деятельности. Их успех - результат многолетней системной подготовки, упорства и стремления к знаниям, - рассказала вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

Она поздравила ребят и пожелала им успешного поступления в выбранные вузы.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершили работу пришкольные лагеря. Яркие и содержательные летние каникулы подарили 1765 юным мариупольцам.

Кроме того, сообщалось, что Глава ДНР Денис Пушилин провел встречу с выпускниками.

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