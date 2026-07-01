Четыре выпускника из ДНР получили сто баллов на ЕГЭ

Четыре выпускника из Донецкой Народной Республики получили сто баллов на ЕГЭ. Николай Демченко из Мариуполя получил высший балл по истории, Павел Янн – по химии, Артем Скородед – по профильной математике, а Богдан Белоусов – по физике.
- Каждый из ребят не только блестяще справился с экзаменами, но и имеет серьезные достижения в олимпиадах, конкурсах, научной, спортивной и общественной деятельности. Их успех - результат многолетней системной подготовки, упорства и стремления к знаниям, - рассказала вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.
Она поздравила ребят и пожелала им успешного поступления в выбранные вузы.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершили работу пришкольные лагеря. Яркие и содержательные летние каникулы подарили 1765 юным мариупольцам.
Кроме того, сообщалось, что Глава ДНР Денис Пушилин провел встречу с выпускниками.
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