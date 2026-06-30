В Мариуполе завершили работу пришкольные лагеря Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе завершили работу пришкольные лагеря. Яркие и содержательные летние каникулы подарили 1765 юным мариупольцам. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- В гости к детям приезжали сотрудники МЧС – делились ценными советами по безопасности, давали примерить каски и попробовать работу пожарного шланга. В разнообразных кружках и на мастер-классах ребята проявляли свои творческие способности и открывали в себе новые таланты, - рассказывает Кольцов. - Мероприятия программы «Тропа туриста» были направлены на популяризацию здорового образа жизни и общефизическую подготовку школьников, позволили ребятам проявить лидерские качества и укрепить командный дух.

Пришкольные лагеря в Мариуполе работали со 2 по 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что школьники Мариуполя встретились с чемпионами конькобежного спорта в Петербурге.

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