Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+33°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 12:54

В Мариуполе завершили работу пришкольные лагеря

Пришкольные лагеря в Мариуполе работали со 2 по 30 июня
Данил АРМЕЕВ
В Мариуполе завершили работу пришкольные лагеря

В Мариуполе завершили работу пришкольные лагеря

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе завершили работу пришкольные лагеря. Яркие и содержательные летние каникулы подарили 1765 юным мариупольцам. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- В гости к детям приезжали сотрудники МЧС – делились ценными советами по безопасности, давали примерить каски и попробовать работу пожарного шланга. В разнообразных кружках и на мастер-классах ребята проявляли свои творческие способности и открывали в себе новые таланты, - рассказывает Кольцов. - Мероприятия программы «Тропа туриста» были направлены на популяризацию здорового образа жизни и общефизическую подготовку школьников, позволили ребятам проявить лидерские качества и укрепить командный дух.

Пришкольные лагеря в Мариуполе работали со 2 по 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что школьники Мариуполя встретились с чемпионами конькобежного спорта в Петербурге.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школа «Невская» в Мариуполе стала партнером образовательного центра «Сириус»

В Мариуполе создают современную образовательную среду (подробнее)