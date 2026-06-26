Школа «Невская» в Мариуполе стала партнером образовательного центра «Сириус»

Обучение в школе ведется с использованием платформы и методических материалов «Сириуса». Фото: max.ru/nmrpl

Средняя школа «Невская» имени Дзержинского в Мариуполе получила статус школы-партнера образовательного центра «Сириус». Об этом сообщили в администрации города.

Там напомнили, что в ДНР проект «Школы - ассоциированные партнеры «Сириуса» объединяет девять образовательных организаций и 24 профильных класса. Школа «Невская» активно участвует в этой работе: здесь успешно функционируют 4 профильных класса.

Обучение в них ведется с использованием платформы и методических материалов «Сириуса». Такой подход помогает школьникам развивать исследовательские навыки и углублять знания по математике, информатике и естественным наукам.

Результаты работы уже заметны: в течение учебного года учащиеся представили свои проекты на региональном этапе конкурса и завоевали 6 дипломов призеров и победителей. Кроме того, школа впервые приняла участие в олимпиаде «III Интеллектуальный марафон», которая объединила 116 участников.

Особое внимание здесь уделяют и профессиональному развитию педагогов. Повышение квалификации учителей помогает внедрять современные образовательные технологии и эффективно выстраивать проектную деятельность с учениками.

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