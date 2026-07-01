В ДНР за сутки уничтожили 37 дронов ВСУ. Фото: ТГ/Пушилин

Над Донецкой Народной Республикой за сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 37 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Напомним, что 29 июня сообщалось, что за сутки в ДНР силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 34 БПЛА ВСУ.

Кроме того, за неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно предотвратила 112 попыток террористических атак со стороны противника. В ночь на 22 июня в Донецке защитники неба перехватили и подавили пять тяжелых квадрокоптеров типа «Баба-яга».

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