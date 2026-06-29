В ДНР за сутки уничтожили 34 дрона ВСУ. Фото: ТГ/Пушилин

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 34 беспилотных летательных аппарата вооруженных формирований Украины.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно предотвратила 112 попыток террористических атак со стороны противника. В ночь на 22 июня в Донецке защитники неба перехватили и подавили пять тяжелых квадрокоптеров типа «Баба-яга».

Кроме того, под Донецком был сбит тяжелый ударный беспилотник самолетного типа FP-1, несший осколочно-фугасную боевую часть с 20 килограммами взрывчатого вещества.

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