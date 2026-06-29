В ДНР 28 июня из-за атак БПЛА ВСУ пострадали 15 человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 июня в ДНР в результате атак украинских дронов пострадали 15 мирных жителей, включая подростков. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки дрон атаковал легковушку - ранены парни 2008 и 2011 годов рождения. В Центрально-Городском районе под удар попал автобус №2: пострадали женщины 1992 и 1971 годов рождения, мужчина 1991 года рождения, а также мужчина 1985 года рождения и женщина 1964 года рождения.

В Старобешево дрон ударил по АЗС - ранены женщины 1989 и 1974 годов рождения, девушки 2006 и 2007 годов рождения, мужчины 1990 и 2004 годов рождения. В Новоамвросиевском Амвросиевского округа пострадали сотрудники предприятия - мужчины 1988 и 1971 годов рождения.

В результате атак со стороны вооруженных формирований Украины повреждены два дома, четыре объекта инфраструктуры, автобус, спецтехника, восемь грузовиков и две легковушки в Донецке, Горловке, Дебальцево, Енакиево и Новоамвросиевском.

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