Глава Минздрава ДНР вручил дипломы выпускникам Донецкого медуниверситета. Фото: МАКС/Масников

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников вручил дипломы выпускникам Донецкого государственного медицинского университета. Он назвал это событие знаковым для всей системы здравоохранения Республики.

- В этом году 641 молодой специалист получил документы о высшем образовании. 46 из них - дипломы с отличием. Особо хочу отметить 33 демобилизованных студентов, которые после выполнения боевых задач вернулись к учебе и успешно завершили обучение, - рассказал Масников.

Он пожелал ребятам удачи. А еще поблагодарил профессорско-преподавательский состав за воспитание достойной смены.

Ранее сообщалось, что военный оркестр Главного управления Росгвардии по ДНР выступил на концерте для выпускников подшефных классов, их родителей и учителей в Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что в Санкт Петербурге состоялось важное и трогательное событие: в Таврическом дворце - штаб квартире Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ - прошла торжественная церемония вручения школьных аттестатов выпускникам из Мариуполя.

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