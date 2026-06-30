Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение по пяти бригадам ВСУ в районах Веселого, Новоподгородного, Новопавловки в Днепропетровской области, Доброполья и Светлого в Донецкой Народной Республике.

- Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в Константиновке штурмовые подразделения «Южной» группировки продолжают зачистку от противника в юго-западной части города и освободили 30 зданий. За сутки ВС РФ уничтожили до 90 солдат ВСУ, две бронемашины, два артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов в городе.

Кроме того, при эвакуации жителей населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике боец Вооруженных сил России продемонстрировал храбрость и отвагу. Он защитил гражданских, приняв удар украинского беспилотника на себя.

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