В ДНР группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение 11 бригадам противника в районах Грузского, Кучеров Яра, Светлого в Донецкой Народной Республике, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в Константиновке штурмовые группы ВС РФ продолжают активно наступать на всех направлениях и проводят зачистку от разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города. За сутки в городе уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две бронемашины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.

Кроме того, в Красном Лимане российские войска продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. За сутки в населенном пункте ВС РФ овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 48 зданий.

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