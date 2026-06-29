ЕИПП РФ предложил план по ремонту центра культуры в поселке Северное в ДНР Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единый институт пространственного планирования Российской Федерации (ЕИПП РФ) предложил план по ремонту центра культуры в поселке городского типа Северное городского округа Снежное.

- Специалисты Управления социальной инфраструктуры ЕИПП РФ предложили провести капитальный ремонт центра культуры и досуга «Северное» и разместить в нем тематический музей. Это позволит обеспечить населению равным доступом к досуговым и выставочным пространствам в непосредственной близости от места жительства, - рассказали в пресс-службе ЕИПП РФ.

Специалисты института продолжают разработку планов по благоустройству Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил план по развитию культурно-досуговых учреждений в Горловке. В городе хотят провести реконструкцию дворца культуры «Шахтер».

Кроме того, сообщалось, что студенты из Донецка проектируют будущее своего региона в Москве.

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