ЕИПП РФ предложил план развития сети культурно-досуговых учреждений Горловки

В Горловке запланирована реконструкция культурно-досуговых учреждений Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил план по развитию культурно-досуговых учреждений в Горловке. Как сообщили в пресс-службе, в городе хотят провести реконструкцию дворца культуры «Шахтер».

- Специалисты Управления социальной инфраструктуры ЕИПП РФ предложили провести реконструкцию дворца культуры «Шахтер», а также капитальный ремонт 11 объектов клубного типа, в том числе недействующего культурно-спортивного центра «Стирол» для размещения в нем современного центра культуры и досуга населения, - рассказали в ЕИПП РФ.

Там добавили, что план позволит создать пространства для проведения мероприятий в Горловке.

Ранее сообщалось, что в Едином институте пространственного планирования РФ обсудили перспективы развития города Курахово в ДНР в рамках разработки его генерального плана, который должен быть готов до конца 2026 года.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что восстановили в ДНР за первые пять месяцев 2026 года

В ДНР за 5 месяцев 2026 года ввели в эксплуатацию четыре многоквартирных дома (подробнее)