От новых заводов до турзоны: Как планируют развивать освобожденный город Курахово в ДНР

В Едином институте пространственного планирования РФ обсудили перспективы развития города Курахово в ДНР. Фото: t.me/eipp_official

В Едином институте пространственного планирования РФ (ЕИПП РФ) обсудили перспективы развития города Курахово в ДНР в рамках разработки его генерального плана, который должен быть готов до конца 2026 года. Город был освобожден в начале 2025 года и серьезно пострадал в ходе боев.

Эксперты института предложили сформировать в Курахово промышленный кластер: разместить заводы по производству лакокрасочных материалов, высокоточных деталей, грузоподъемного оборудования, а также бетонный завод мощностью до 350 тысяч кубометров в год. Проект связан с планами по строительству базы нефтепродуктов и производству битума в соседнем городе Докучаевске - для него ЕИПП РФ также разрабатывает генплан.

- Это будет содействовать формированию кластера строительных материалов во всей Донецкой Народной Республике, - пояснили в институте.

С учетом того, что вокруг Курахово расположены около 250 тысяч гектаров сельхозугодий (в основном черноземы), в плане предусмотрено развитие агропромышленного комплекса: восстановление тепличного хозяйства, элеватора, хлебозавода, а также строительство современного свиноводческого комплекса за пределами города.

Отдельное внимание уделено развитию рекреационной зоны на берегу Кураховского водохранилища: планируется благоустроить территорию и построить базу отдыха с банным комплексом, пляжной и прогулочной зонами, рестораном, спортивной площадкой и пунктом проката инвентаря.

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