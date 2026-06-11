Стажировка позволяет студентам погрузиться в реальную профессиональную среду и увидеть, как выстраивается работа над масштабными градостроительными задачами. Фото: ЕИПП РФ

В Едином институте пространственного планирования РФ проходят стажировку студенты из Донецка. 11 молодых специалистов - магистрантов ДОННАСА - приехали в Москву, чтобы применить теоретические знания на практике и поработать над проектами, которые могут помочь развитию их региона. Об этом сообщили в пресс службе института.

Стажировка позволяет студентам погрузиться в реальную профессиональную среду и увидеть, как выстраивается работа над масштабными градостроительными задачами. Так, Роман Курочка, студент первого курса магистратуры по направлению «строительство», отметил особую атмосферу в коллективе:

Студенты из Донецка стажируются в Едином институте пространственного планирования РФ t.me/eipp_official

- Коллектив помогает освоиться в структуре работы и подправляет там, где профессиональные компетенции проседают. Дополнительный стимул - проекты для родного региона. Это вдохновляет и дает энергию сделать работу хорошо, ведь для себя плохо не сделаешь.

Другой участник стажировки, Дмитрий Махарин, студент второго курса магистратуры по направлению «градостроительство», подчеркнул ценность обратной связи от опытных коллег:

- В Едином институте я попробовал свои теоретические знания на практике, узнал, на что способен и какие моменты нужно подтянуть. Поразило, насколько дружный коллектив - это единомышленники, которые профессионально подходят к работе. Если мне не хватает теоретических знаний или опыта для выполнения задачи, коллеги подсказывают, указывают на ошибки и помогают их разобрать.

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