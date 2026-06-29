За неделю в Красном Лимане и Константиновке обрушилась линия обороны ВСУ

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Вооруженные силы России продолжают освобождение Красного Лимана и Константиновки в Донецкой Народной Республике. В этих населенных пунктах за неделю обрушилась линия обороны украинских боевиков.
- Отмечено обрушение оборонительной линии вооруженных формирований Украины в районах Красного Лимана и Константиновки. Противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и пытался стабилизировать линию боевого соприкосновения, - рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Он добавил, что за неделю российские войска на ряде участков в двух ранее названных населенных пунктах улучшили тактическое положение и продвинулись вперед.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ подошли к Доброполью, прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, которая считалась неприступной.
Кроме того, сообщалось, что бойцам ВС РФ хорошим темпом двигаются к Славянску, до него остается примерно 8-9 километров.
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