Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли удары по 17 бригадам вооруженных формирований Украины в районах Новопавловки, Новоподгородного, Чугуево, Ивановки, Межевой в Днепропетровской области, Ленина, Кучеров Яра, Доброполья, Грузского, Сергеевки, Матяшево и Светлого в Донецкой Народной Республике.

- Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также продолжают зачистку и уничтожение разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки. За сутки освобождено 26 зданий.

Кроме того, ВС РФ за сутки овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями в Красном Лимане. В населенном пункте противник потерял до 30 человек личного состава, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления БПЛА.

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