ВС РФ авиабомбами уничтожили пункты дислокации ВСУ в районе Славянской ТЭС. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в районе Славянской ТЭС с применением авиабомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Экипажи ВКС России разнесли пункты временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ авиабомбами ФАБ-1500 на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки, - рассказали в военном ведомстве РФ.

ВКС России разнесли пункты временной дислокации ВСУ на территории Славянской ТЭС Источник: Минобороны России

Российские войска продолжают выбивать боевиков ВСУ из населенных пунктов в ДНР.

Ранее сообщалось, что расчеты FPV-дронов 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» атаковали живую силу ВСУ на Добропольском направлении, чтобы сорвать ротацию противника.

Кроме того, сообщалось, что более 700 зданий бойцы ВС РФ освободили в Константиновке в период с 20 по 26 июня 2026 года. За этот же период времени в населенном пункте уничтожили более 560 украинских боевиков.

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