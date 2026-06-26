В ДНР начали разрабатывать стратегию развития спортивного образования. Фото: ТГ/Макаров

В Донецкой Народной Республике начали разрабатывать стратегию развития спортивного образования. Она призвана объединить существующие преимущества и возможности региона в единую систему.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров, в Республике есть профильный вуз, большая история спортивных достижений, выгодное географическое положение и серьезный практический опыт подготовки специалистов.

По его словам, ДНР должна быть готова предложить людям не только современную инфраструктуру, но и сильную систему подготовки специалистов, реабилитации и развития спорта.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике будут и дальше активно развивать настольный теннис.

О развитии спорта в регионе также рассказал Глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в регионе впервые реализуют программу «Земский тренер» для сокращения дефицита кадров в муниципалитетах с численностью населения до 50 тысяч человек.

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