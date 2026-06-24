Министр спорта ДНР сдал нормативы ГТО

Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец вместе с руководителями спортивных организаций принял участие в сдаче нормативов ГТО. Фото: ТГ/Швец

Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец вместе с руководителями спортивных организаций принял участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В своем телеграм-канале он поделился эмоциями от прошедшего события. Глава ведомства отметил, что давно планировал пройти эти испытания и рад, что наконец смог это сделать.

Максим Швец убежден, что руководитель в любой сфере должен служить личным примером - особенно если речь идет о спорте. Именно поэтому для него было принципиально важно сдать нормативы ГТО.

По словам министра, сдача нормативов - это не просто проверка физических возможностей, а отличная возможность оценить свою подготовку, поставить перед собой новые цели и вдохновить окружающих.

- Я верю, что каждый из нас способен на большее, и что регулярные занятия спортом - это залог физического и ментального здоровья, а также успеха во всех начинаниях! - подчеркнул Максим Швец.

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