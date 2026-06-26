В Донецке и Макеевке определили подрядчиков для незастроенных территорий. Фото: Минстрой ДНР

В Донецке и Макеевке определили застройщиков, которые приступят к работе на незастроенных территориях. Для этого Министерство строительства и ЖКХ ДНР совместно с Агентством инвестиционного развития Донбасса провели аукцион.

- На сегодняшний день это территории в районе «Донбасс арены», а также территории в городе Макеевке. Там будет современный, благоустроенный, комфортабельный жилищный комплекс, который будет являться доминирующим по жилой застройке. Мы предполагаем строительство выше 25-ти этажей, - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Максим Жуковский.

В Минстрое ДНР говорят, что это важный шаг к созданию современного жилья в регионе.

Ранее сообщалось, что Единый институт пространственного планирования РФ разработал проект по развитию восточной части Донецка, который предполагает создание современного делового квартала и развитие общественной застройки.

Кроме того, сообщалось, что в Макеевке восстанавливают 39 школ и 24 детсада.

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