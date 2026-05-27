В Донецке и Мариуполе построят новые жилые дома. Фото: Корпорация развития Донбасса

В Донецке и Мариуполе построят новые жилые дома. Соответствующие проекты одобрили на заседании инвестиционного комитета в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Корпорации развития Донбасса.

- Жилой комплекс в Донецком городском округе. Концепция инвестпроекта включает в себя один 3-секционный дом разной этажности со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения: детский сад и поликлиника. Также застройщик предусмотрел двухуровневый подземный и открытый паркинги, - рассказали в пресс-службе Корпорации.

В Мариуполе планируется строительство многоэтажного дома. Особенностью проекта являются встроенные офисные помещения для размещения субъектов малого и среднего бизнеса.

Также в приморском городе ДНР появится 16-этажный четырехсекционный дом и жилой комплекс «Южный».

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике построят домостроительный завод.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР планируют масштабное обновление центров занятости

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина провела рабочую встречу с заместителем руководителя Роструда Яном Талбацким (подробнее)