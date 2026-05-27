В ДНР планируют масштабное обновление центров занятости. Фото: Минтруда ДНР

В Донецкой Народной Республике планируют масштабной обновление центров занятости. Специалисты приступят к ремонту помещений, оснастят их новой мебелью и техникой, а также создадут современные пространства для ярмарок вакансий. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Она провела рабочую встречу с заместителем руководителя Роструда Яном Талбацким, представителями Всероссийского научно-исследовательского института труда и Государственной службы занятости Ростовской области.

- Модернизация позволит сократить сроки трудоустройства граждан примерно на 25%, а также расширить поддержку молодежи и участников СВО, - рассказала Толстыкина.

Ранее сообщалось, что в ДНР продолжают обновлять школьные учебные кабинеты по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Так, в рамках национального проекта «Молодежь и дети» современным оборудованием оснастили образовательные учреждения в Снежном.

