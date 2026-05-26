В Снежном оснастили школы передовым оборудованием для уроков ОБЗР и труда

Для уроков ОБЗР школы получили широкий спектр учебных материалов. Фото: ТГ/Толстыкина

В ДНР продолжают обновлять школьные учебные кабинеты по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Так, в рамках национального проекта «Молодежь и дети» современным оборудованием оснастили образовательные учреждения в Снежном.

Как сообщила вице-премьер Республики Лариса Толстыкина, для уроков ОБЗР школы получили широкий спектр учебных материалов. В их числе - современные макеты оружия и тренажеры для отработки приемов оказания первой помощи. Также в распоряжении учеников оказались имитаторы ранений, защитные костюмы, предназначенные для работы в условиях радиационного, химического и биологического заражения, и бытовые дозиметры.

Кабинеты труда также пополнились новым оснащением. Школьников теперь ждут современные фрезерные и деревообрабатывающие станки. Для практических занятий по работе с металлом установлены специальные верстаки. Особое внимание уделено и домоводству: кабинеты оборудованы швейными машинами, электроплитами, холодильниками и другой необходимой техникой.

- Новое оборудование делает занятия более практико-ориентированными и помогает учащимся не только получать знания, но и осваивать навыки, которые пригодятся им в будущем, - подчеркнула Лариса Толстыкина.

