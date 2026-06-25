В Буденновском районе Донецка завершают ремонт детского сада. Фото: ЕР ДНР

В Буденновском районе Донецка по народной программе «Единой России» завершается ремонт детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР в ДНР.

Там добавили, что до 2030 года в столице Донецкой Народной Республики планируется восстановить и обновить еще 26 учебных заведений.

- Впечатления самые прекрасные, очень светлое, замечательное помещение. Здесь работы уже закончены на 90 %, и по срокам должны успеть к 1 сентября, но, как говорят, закончат даже раньше. Кроме того, здесь очень большое внимание уделяется безопасности, включая пожарную, - рассказала председатель общественного совета проекта «Единой России» «Дети Донбасса» Ирина Куксенкова.

Ранее сообщалось, что в Макеевке восстанавливают 39 школ и 24 детсада.

Кроме того, сообщалось, что в Стожковском Шахтерского округа ремонтируют детский сад.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В детском саду №71 в Мариуполе ведется внутренняя отделка помещений

После завершения всех работ в детсад №71 в Мариуполе смогут ходить порядка 220 детей Ильичевского района (подробнее)